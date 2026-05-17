سیدعباس صالحی در جریان بازدید از ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در با اشاره به نقش این رویداد در حوزه نشر گفت: نمایشگاه مجازی کتاب تهران با فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر مخاطبان به آثار ناشران سراسر کشور، به سرعت‌بخشی جریان کتاب و حمایت از اقتصاد نشر کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با دست‌اندرکاران این ستاد با اشاره به اهمیت نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حوزه تقاضا و توزیع محصول افزود: این رویداد فرصتی برای ناشران شهرستان‌ها فراهم کرده تا بدون تحمل هزینه و رنج سفر، کتاب‌های خود را در سراسر کشور عرضه کنند. به عنوان مثال، کتابی از سیرجان خریداری و در مکان دیگر کشور توزیع شده است.

وی نمایشگاه مجازی کتاب را یک رویداد فرهنگی دانست و گفت: در این رویداد در کنار فروش کتاب، نشست‌های فرهنگی و ادبی و خدمات جانبی ارائه می‌شود.

صالحی درباره حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران در فضای مجازی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب به اقتصاد نشر که از شرایط جنگ آسیب دیده‌اند، کمک مضاعف می‌کند و دسترسی مخاطبان را بدون نیاز به هزینه‌های بالای حمل و نقل و اسکان به آثار انبوه ناشران فراهم می‌کند. همچنین در شرایط اقتصادی دشوار کنونی به سرعت‌بخشی جریان کتاب کمک کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از نمایشگاه مجازی کتاب گفت: امسال بیش از ۲ هزار ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم در طول این نمایشگاه فروش خوبی را برای ناشران فراهم کنیم.

صالحی همچنین با حضور در مرکز پاسخگویی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، پاسخگویی به مخاطبان و پشتیبانی از خریداران و ناشران قرار گرفت. در ادامه نیز از بخش مانیتورینگ ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران دیدن کرد و در جریان اطلاعات لحظه‌ای (خرید، فروش و پست) این رویداد قرار گرفت.

ابراهیم حیدری نیز در جریان این بازدید گزارشی از روند فعالیت ها، آماده‌سازی، بسته‌بندی و توزیع کتاب در ایام برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داد.

حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان بازدید از ستاد برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی همراه بود. وی در آیین رونمایی از پوستر «جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» شرکت کرد و همچنین در استودیوی شبکه کتاب مستقر در محل ستاد برگزاری نمایشگاه حضور یافت. صالحی در ادامه این بازدید در نشست فرهنگی سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران نیز شرکت کرد و با فعالان حوزه کتاب و ادبیات به گفت‌و‌گو پرداخت.

در این بازدید محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نیکنام حسینی‌پور؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد احمدی؛ مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مدیران معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران ،و هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور داشتند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.