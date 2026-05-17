به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،کتابخانه‌ها روزگاری فقط مخزن سکوت و کتاب بودند، اما اکنون یک مکان پر جنب و جوش برای رسالت روشنگری شده‌اند.

کتابخانه‌ها فراتر از صرف قفسه‌ی کتاب به یک مرکز آموزشی تبدیل شده‌اند، مکانی که با تلاقی معلم، کتاب و دانش آموز همراه شده است.

با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های حضوری مدارس، کتابخانه عمومی حاج اباذرجعفری شهر رامجرد درودزن امکانی فراهم کرده است که کلاس‌ها به صورت حضوری برگزار شوند.

در این کتابخانه هر کتاب یک معلم و هر معلم یک کتاب زنده است.