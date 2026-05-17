کارشناس هواشناسی ایلام، از ورود یک سامانه ناپایدار جوی به استان خبر داد و گفت: این سامانه از صبح فردا دوشنبه وارد ایلام میشود و تا اواخر روز سهشنبه در استان ماندگار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: در پی فعالیت این سامانه، وزش باد به صورت نسبتاً شدید تا شدید در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود و از اواخر فردا دوشنبه نیز پدیده گرد و غبار وارد استان خواهد شد.
وی افزود: همچنین طی اواخر روز دوشنبه، احتمال وقوع رگبارهای نقطهای و پراکنده در برخی نقاط استان، بهویژه در ارتفاعات و بخشهایی از نیمه جنوبی ایلام وجود دارد.
کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به تغییرات دمایی در روزهای آینده تصریح کرد: روند دمای هوا کاهشی خواهد بود و دما طی روزهای آینده با نوسانات همراه میشود.