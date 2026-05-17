رئیس قوه قضائیه در پیامی گفت: روابط عمومی یکی از پل‌های ارتباطی مهم مردم و مسئولان است؛ نقش فعالان این حوزه در ارتقای سرمایه اجتماعی و تحکیم همدلی و وحدت ملی بسیار چشمگیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز روابط عمومی در فضای مجازی نوشت:

روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی می‌دارم و به همه فعالان و کنشگران این عرصه مهم و اثرگذار خدا قوت می‌گویم. روابط عمومی یکی از پل‌های ارتباطی مهم مردم و مسئولان است.

نقش فعالان این حوزه در ارتقای سرمایه اجتماعی و تحکیم همدلی و وحدت ملی بسیار چشمگیر است. در شرایطی که بعثت ملت در جنگ تحمیلی سوم، سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف ساخته و انسجام ملی را تقویت گردانده، کنشگران حوزه روابط عمومی می‌توانند با جهد و همت خود، در تثبیت این سرمایه و انسجام، فعال‌مایشاء باشند.

تنویر افکار عمومی در تصمیم ها و اقدامات کارگزاران، یک اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این عرصه خطیر، فعالان حوزه روابط عمومی، دارای نقش و مسئولیت هستند. آنها با سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی، باید هر چه بیشتر بستر حقیقت‌گویی و دفع شایعات و اکاذیب را فراهم آورند.