وحید یعقوبی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره افزایش قیمت فولاد و نقش آن در افزایش قیمت خودرو افزود: متاسفانه اختلاف قیمتی که اکنون اتفاق افتاده و منتسب می‌شود به فولاد، این موضوع صحت ندارد اکنون شاهدیم که در طول این چند هفته گذشته قیمت خودرو و لوازم خانگی افزایش خیلی زیادی پیدا کرده است.

وی گفت: یکی از اتفاقاتی که اکنون در سطح جامعه می‌افتد یا به آن دامن می‌زنند، این است که این افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه ورق در بازار است در حالی که این گونه نیست و با محاسبه سر انگشتی می‌توان صحت سنجی کرد.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: پیش از اینکه آسیبی به فولاد مبارکه وارد شود یک خودرو هزار کیلوگرمی به طور متوسط ۷۰ درصدش فولاد است و به لحاظ قیمتی هم سقف سهم قیمت فولاد نسبت به قیمت خودرو حدود ۱۰ درصد است اگر این قمیت فولاد افزایش هم پیدا کند این افزایش قیمت باید ده درصد در قیمت تمام شده باشد.

وی گفت: مثلا یک خودرو یک میلیارد تومانی قبل از افزایش قیمت ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به فولاد بود حتی اگر افزایش قیمت فولاد دو برابر هم شود قیمت فولاد در خودرو یک میلیارد تومانی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود نه دو میلیارد؛ بنابراین اتفاقی که در بازار افتاده فارق از سهم فولاد در قیمت خودرو است.



یعقوبی افزود: سهم فولاد در این دو صنعت خودرو و لوازم خانگی ۱۰ درصد است و در صنعت ساختمان نیز حدود سه درصد است و رقمی نیست که بخواهد تعیین کننده قمیت باشد و تاثیر گذار باشد.



وی ادامه داد: البته تاثیر گذار است، اما به اندازه همان سهم ده درصدی نه بیشتر، بنابراین اکنون اتفاقی که در افزایش شدید قیمت در صنایع پایین دستی فولاد شاهد هستیم ربطی به افزایش قیمت فولاد ندارد و نهاد‌های نظارتی باید بررسی کنند که چند درصد مربوط به فولاد و چند درصد مربوط به مولفه‌های دیگر است و سهم هر مولفه مشخص شود.