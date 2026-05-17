آیتالله حاج سيد مير عماد حسینی از علمای دینی استان زنجان که مدتی تولیت مدرسه مروی تهران را بر عهده داشت دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ آیتالله حاج سید میر عمادالدین حسینی، از علمای نامی استان و چهرهای که سالها تولیت مدرسه علمیه مروی تهران را بر عهده داشت، به دیار باقی شتافت.
پیکر این استاد برجسته علوم دینی، امروز با حضور اقشار مختلف مردم و علاقهمندان، در زادگاهش، شهر هیدج، تشییع و به خاک سپرده شد.
آیتالله حسینی، تحصیلات عالی حوزوی خود را در نجف اشرف در محضر بزرگان و مراجع عظام تقلید آن دوران سپری کرد و پس از اتمام سطوح عالی فقه و اصول، به مقام والای اجتهاد دست یافت.
این عالم وارسته، علاوه بر فعالیتهای علمی و تدریس، در ترویج معارف دینی نیز سهم بسزایی داشت و به عنوان یکی از منبریهای شناختهشده در تهران و ابهر، منشاء فیض برای بسیاری از جویندگان حقیقت بود.