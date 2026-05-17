به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز شهادت پرستار دانشگاه علوم پزشکی مشهد «حسین عشقی» از شهدای جنگ تحمیلی اخیر؛ بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی‌ نژاد مشهد که نخستین محل خدمت این شهید بود به نام وی نام‌ گذاری شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امروز در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت پرستار این دانشگاه «حسین عشقی» که در بیمارستان شهید هاشمی‌ نژاد مشهد برگزار شد، گفت: به پاس قدرشناسی از سال‌ های تلاش و مجاهدت شهید عشقی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اورژانس بیمارستان شهید هاشمی‌ نژاد را که محل شروع خدمت این شهید بود، به نام وی نام‌ گذاری کردیم.

دکتر محمد اسماعیل‌ زاده افزود: در این ‌بخش ۱۱۸ تخت فعال و به‌ طور متوسط ۹۵ درصد این ظرفیت اشغال است و تعیین تکلیف بیماران در کمتر از ۶ ساعت انجام می شود.

وی ادامه داد: علوم پزشکی همواره در بحران‌ ها حضور دارد و بر خلاف دیگر گروه‌ها و بخش های جامعه در چنین ایامی فعالیت هایش مضاعف می شود چنانکه در زمان جنگ تحمیلی سوم هم تلاش‌ های خوبی توسط بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی انجام شد و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم تا در حد توان در کنار جامعه پزشکی حضور داشت.

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: شهید عشقی پس از جنگ ۱۲ روزه که گروه طب رزم شکل گرفت داوطلبانه در این مجموعه حاضر شد و در کلاس‌ های آموزشی شرکت کرد.

دکتر محسن ذاکریان افزود: این‌ شهید عزیز در روز ۱۶ فروردین ماه امسال در چهارمین مرحله از اعزام در شعاع ۱۰۰ کیلومتری تهران که محل حضورش بود به شهادت رسید.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌ نژاد از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم گفت: این بیمارستان یکی از مراکز پرتلاش حوزه درمان است و همکاران ما در شرایطی فعالیت می‌ کنند که بیش از ۹۵ درصد ظرفیت تخت‌ های بیمارستان همیشه تکمیل است و فضای کاری پرحجم و سنگین است با این حال، کارکنان این مجموعه با روحیه‌ ای ایثارگرانه و خستگی‌ ناپذیر به خدمت ادامه می‌ دهند.

دکتر حسین ابراهیمی‌ پور با تأکید بر نقش برجسته کادر سلامت در مواجهه با بحران‌ ها افزود: در همه حوادث و شرایط دشوار مجموعه کادر سلامت کشور در خط مقدم خدمت قرار داشته‌ اند. در روزهای سختی که بسیاری از مردم با نگرانی و ترس مواجه بودند، کارکنان حوزه سلامت بدون کمترین تردید در محل خدمت خود حاضر شدند و برای حفظ سلامت جامعه از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

وی در خصوص شخصیت شهید حسین عشقی بیان کرد: این شهید گرانقدر یکی از پرستاران پرتلاش، متعهد و خوشنام بیمارستان بود؛ پرستاری که در دوران کرونا و هر شرایط سختی همواره در خط مقدم خدمت به مردم حضور داشت و هیچ‌ گاه از مسئولیت خود شانه خالی نکرد.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد افزود: این شهید بزرگوار با وجود آگاهی از خطرات، در میدان خدمت حاضر شد و در محیطی که از هر سو با تهدید و ناامنی همراه بود با شجاعت به فعالیت خود ادامه داد تا سرانجام جان خود را در راه خدمت به مردم و کشور فدا کرد، بی‌ تردید چنین ایثارگری‌ هایی الگویی ماندگار برای همه ما خواهد بود.

ابراهیمی‌ پور ادامه داد: این مراسم فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که پایه‌ های پیشرفت، پایداری و عزت کشور بر آن استوار است و امید داریم همه ما بتوانیم رهروان شایسته راه شهدا باشیم.

در این مراسم از قدرت عشقی، فاطمه اسدی، مهسا حاج‌ میرزاجان و علی‌ سان عشقی، پدر، مادر، همسر و فرزند شهید عشقی نیز تجلیل شد.