تعزیرات حکومتی کاشان، پنج مهر و موم و نصب بنر در بازار را برای اصلاح عملکرد و بازدارندگی در بروز تخلف در یک روز اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: پنج واحد صنفی متخلف که تخلفات گرانفروشی و کم فروشی داشتند و به جزای نقدی محکوم شده بودند با توجه به فرصت قانونی داده شده از پرداخت جریمه استنکاف کرده که مقررات اعمال مهر و موم تا اجرای کامل احکام صادره برای این پنج واحد متخلف اجرا و برای آگاه سازی اعلام واحد متخلف اقتصادی با توجه به تکرار تخلفات نصب بنر در محل این مغازه‌ها نیز زده شد.

گلشن افزود: برای احقاق حق مردم و برخورد با سودجویان احتمالی ثابت قدم بوده و تعزیرات وظیفه خود می‌داند که از متصدیان با انصاف و معتمد بازار حمایت کند.