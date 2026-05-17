رئیس کل بازرسی استان ایلام با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات اداری، خواستار رصد مستمر دستگاهها از سوی مدیران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «روشنی» رئیس کل بازرسی استان، در نشست تخصصی پیشگیری از تخلفات اداری ویژه مدیران جدید استان ایلام با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاههای نظارتی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات، مباحث مرتبط با قانون اداری، قانون معاملات و دیگر الزامات قانونی برای مدیران تازه منصوب شده تشریح شد.
وی هدف از برگزاری این نشست را ارتقای آگاهی مدیران و کاهش پروندههای تخلفات اداری عنوان کرد.
«علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز با اشاره به نقش راهبردی مدیران در سلامت نظام اداری بیان کرد: مدیران باید با رصد و پایش مستمر مجموعههای تحت مدیریت خود، از همان ابتدا مانع شکلگیری تخلفات شوند تا مسائل به پروندههای پیچیده قضایی تبدیل نشود.
وی مطرح کرد: مدیران استان، چه در جایگاه حقیقی و چه حقوقی، موظفند در برابر هرگونه تخلف احساس مسئولیت و وظیفه کنند.