به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «روشنی» رئیس کل بازرسی استان، در نشست تخصصی پیشگیری از تخلفات اداری ویژه مدیران جدید استان ایلام با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی اظهار داشت: در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات، مباحث مرتبط با قانون اداری، قانون معاملات و دیگر الزامات قانونی برای مدیران تازه منصوب شده تشریح شد.

وی هدف از برگزاری این نشست را ارتقای آگاهی مدیران و کاهش پرونده‌های تخلفات اداری عنوان کرد.

«علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز با اشاره به نقش راهبردی مدیران در سلامت نظام اداری بیان کرد: مدیران باید با رصد و پایش مستمر مجموعه‌های تحت مدیریت خود، از همان ابتدا مانع شکل‌گیری تخلفات شوند تا مسائل به پرونده‌های پیچیده قضایی تبدیل نشود.

وی مطرح کرد: مدیران استان، چه در جایگاه حقیقی و چه حقوقی، موظفند در برابر هرگونه تخلف احساس مسئولیت و وظیفه کنند.