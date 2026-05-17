آغاز مسابقات قرآن دانش آموزی و فرهنگی در لرستان
مسابقات قرآن،عترت و نماز با حضور هزار و ۴۶۰ دانشآموز و فرهنگی استان لرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛احسان پیرداده بیرانوند گفت:
چهلوچهارمین دوره ی مسابقات قرآن،عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان استان بزرگداشت شهدای شهید دانش آموز و فرهنگی لرستان و مدرسه ی میناب در استان لرستان آغاز شد.
رئیس اداره قرآن، عترت و نماز ادارهکل آموزشوپرورش لرستان افزود: این رقابتها با شرکت یک هزار و ۱۶۰ دانش آموز و ۳۰۰ فرهنگی با هم رقابت خواهند کرد .
وی افزود : تاکنون ۹۸۰ اثر در فضای مجازی به دبیرخانه ارسال شده و ۱۸۰ نفر نیز در دو رشته «انشای نماز» و «گفتمان مهدوی» به صورت حضوری با یکدیگر به رقابت میپردازند.