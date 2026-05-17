رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تغییر رویکرد در ارائه خدمات درمانی به زائران ایرانی، از اجرای موفق طرح پایش هوشمند سلامت و همکاری با بیمارستان‌های کشور میزبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، آقای علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در پایان بازدید از مرکز پلی‌کلینیک فوق‌تخصصی پزشکی حج در مکه، بر آمادگی کامل کادر درمان برای ارائه خدمات به ضیوف الرحمان تأکید کرد.

آقای علیرضا رشیدیان گفت: با وجود تغییر در ساختار بیمارستانی، همۀ حجاج بر اساس وضعیت سلامت خود (رتبه‌بندی سه‌گانه) تحت مراقبت مستمر هستند.

وی همچنین وضعیت عمومی سلامت زائران را مطلوب ارزیابی کرد و از ترخیص اکثر بیماران اعزامی به بیمارستان‌های سعودی خبر داد.

رئیس سازمان حج و زیارت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با تبیین تجربه جدید در حوزه پزشکی حج امسال اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود برای راه‌اندازی بیمارستان مستقل در مکه، امسال یک مرکز تخصصی برای بستری‌های کوتاه‌مدت و تحت‌نظر راه‌اندازی شده است و برای مواردی که نیاز به اقدامات تخصصی‌تر وجود دارد، از ظرفیت بیمارستان‌های عربستان بر پایه قرارداد‌های دوجانبه استفاده می‌شود.

آقای رشیدیان در تشریح وضع سلامت زائران گفت: برنامه‌ریزی برای سلامت حجاج از داخل کشور و با رتبه‌بندی آنها در سه گروه سبز، زرد و قرمز (بر اساس پیشینه پزشکی) انجام شده است.

وی درباره آمار بیماران افزود: تا شب گذشته، در مجموع ۸۳ زائر برای رسیدگی به بیمارستان‌های مدینه و مکه اعزام و خوشبختانه با بهبودی، اکثر آنها ترخیص شدند.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره ذخایر دارویی تصریح کرد: محموله‌های دارویی به موقع منتقل و ترخیص شده است و هم‌اکنون در اختیار پزشکان برای تجویز به بیماران قرار دارد و کمبودی در این زمینه نداریم.

آقای رشیدیان به آمادگی برای حضور در مشاعر مقدسه اشاره کرد و افزود: برای ایام حضور در عرفات و منا پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. در این ایام، هم مراکز پزشکی ما فعال خواهند بود و هم از ظرفیت درمانی کشور عربستان برای موارد اضطراری استفاده خواهد شد تا زائران با کمترین دغدغه، مناسک خود را به جای آورند.

* آغاز فعالیت درمانگاه‌های مشاعر پیش از ورود حجاج به عرفات و منا

دکتر سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم در پایان بازدید نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حج و زیارت از مرکز پلی‌کلینیک فوق‌تخصصی پزشکی حج در مکه با تشریح نقشه راه خدمات درمانی در حج ۱۴۰۵، از آمادگی کامل کادر درمان برای استقرار در مشاعر مقدسه و ارائه خدمات شبانه‌روزی در مکه و مدینه خبر داد.

دکتر مرعشی با اشاره به فعالیت ۲۴ ساعته درمانگاه‌های تخصصی در سرزمین وحی، وضعیت سلامت زائران ایرانی را پایدار ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه خدمات در ایام تشریق به اتمام رسیده است، اعلام کرد: تیم‌های درمانی پیش از استقرار زائران در عرفات و منا، در پایگاه‌های خود مستقر خواهند شد تا امنیت سلامت ضیوف‌الرحمان را تضمین کنند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: خدمات بهداشتی و درمانی ما از ورود زائران به سرزمین وحی آغاز شده است و در حال حاضر، دو درمانگاه شبانه‌روزی در مدینه منوره و پنج درمانگاه به همراه یک پلی‌کلینیک تخصصی در مکه مکرمه فعال هستند و کادر درمانی به‌طور کامل در سنگر خدمت حضور دارند.

* کاهش مراجعات و پایداری سلامت زائران

دکتر مرعشی با مقایسه وضعیت فعلی با سال‌های گذشته، افزود: به تناسب کاهش تعداد زائران در حج امسال، شاهد کاهش آمار مراجعات به مراکز درمانی هستیم. خوشبختانه سلامت عمومی زائران برقرار است و تیم‌های ما در پلی‌کلینیک مکه، موارد نیازمند مراقبت را با دقت رصد می‌کنند.

* تمهیدات ویژه برای ایام تشریق

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت درباره برنامه این مرکز برای ایام حساس مشاعر مقدسه تصریح کرد: برنامه‌ریزی عملیاتی برای حضور در عرفات، مشعر و منا نهایی شده است. بر اساس این طرح، پیش از آنکه زائران وارد مشاعر شوند، درمانگاه‌های ما در آن مناطق راه‌اندازی و آماده پذیرش مراجعان احتمالی خواهند بود تا هیچ وقفه‌ای در روند درمان ایجاد نشود.

دکتر مرعشی در پایان با آرزوی حجی مقبول برای همه هموطنان، خطاب به حجاج گفت: حفظ سلامت در این سفر معنوی مستلزم همکاری زائران است. امیدواریم با رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی، این سفر را با تندرستی به پایان برده و با خاطری آسوده به آغوش خانواده‌های خود در میهن اسلامی بازگردند.