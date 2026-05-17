مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده فرحناز حسنی‌آذر از شهدای مدافع سلامت، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت هفته سلامت، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل خانواده شهیده فرحناز حسنی‌آذر، شهیده پرستار بیمارستان شریعتی و از شهدای مدافع سلامت، با خانواده این شهیده دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیده حسنی‌آذر، ایثار و فداکاری شهدای مدافع سلامت را جلوه‌ای ماندگار از ایمان، مسئولیت‌پذیری و خدمت خالصانه به مردم دانست و اظهار کرد: شهیده فرحناز حسنی‌آذر در روز‌های دشوار کرونا، با اخلاص، شجاعت و روحیه‌ای سرشار از انسان‌دوستی، در خط مقدم خدمت به بیماران حضور داشت و نام خود را در شمار فداکارترین فرزندان این سرزمین جاودانه ساخت.

وی افزود: خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای مدافع سلامت، صاحبان حقی بزرگ بر گردن جامعه هستند و تکریم آنان، وظیفه‌ای دینی، انسانی و انقلابی است.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با تأکید بر اینکه شهدای سلامت در سخت‌ترین روز‌های بحران، آسایش و جان خویش را برای حفظ جان دیگران نثار کردند، تصریح کرد: یثار این شهیدان، نماد روشن انسانیت، مسئولیت اجتماعی و خدمت در تراز آموزه‌های دینی است و باید این الگوی درخشان به نسل‌های آینده منتقل شود.

گفتنی است شهیده فرحناز حسنی‌آذر از پرستاران خدوم بیمارستان شریعتی بود که در جریان همه‌گیری کرونا، در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران به فیض شهادت نائل آمد.