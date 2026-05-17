رئیس خانه معدن ایران با اعلام افزایش قیمت مواد ناریه، خواستار تصمیمگیری فوری برای کنترل بازار، تأمین پایدار این ماده و جلوگیری از آسیب به واحدهای کوچک معدنی شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، آقای بهرامن با بیان اینکه از اسفندماه گذشته مکاتباتی برای تأمین مواد ناریه انجام شده است، افزود: قیمت این مواد با افزایش ۱۷۰ درصدی همراه شده و خانه معدن ایران همچنان بر ضرورت کاهش قیمت و رفع موانع تأمین آن تأکید دارد.
رئیس خانه معدن ایران همچنین از برگزاری نشستهایی با حضور اتاق بازرگانی، خانه معدن و وزارت دفاع برای بررسی راهکارهای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، کمبود مواد ناریه به یکی از چالشهای جدی بخش معدن تبدیل شده و برای جبران آن، واردات باید در دستور کار قرار گیرد.
بهرامن با تأکید بر نقش مواد ناریه بهعنوان حلقه نخست زنجیره تولید معدن تصریح کرد: هرگونه اختلال در تأمین این مواد، کل فرایند تولید در معادن را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به اهمیت معادن کوچک و متوسط در اشتغالزایی گفت: ۷۵ درصد اشتغال معادن مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است و این واحدها در شرایط فعلی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در حالی که واحدهای بزرگ تا حدی امکان تأمین نیازهای خود را دارند، واحدهای کوچک از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند و به همین دلیل، حمایت از این بخش باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
بهرامن در پایان تأکید کرد: با مدیریت صحیح میتوان شرایط موجود در تأمین مواد ناریه و سوخت را کنترل کرد، اما استمرار فعالیت معادن کوچک و متوسط نیازمند تصمیمگیری فوری و حمایت عملی است.