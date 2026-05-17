به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه با حضور در صداوسیمای آذربایجان غربی، از نقش‌آفرینی این رسانه در اعتمادزایی و اطلاع‌رسانی مؤثر درباره روند توزیع اقلام خوراکی در شرایط جنگی کشور تقدیر کرد.

به‌منظور قدردانی از پوشش مناسب و مسئولانه نظام توزیع کالا در شرایط جنگی کشور، رحیم معصومی رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان ارومیه با حضور در صداوسیمای آذربایجان غربی، از تلاش‌های ناصر حجازی‌فر مدیرکل این مرکز در هدایت و تبیین صحیح اخبار مرتبط با توزیع اقلام اساسی قدردانی کرد.

در این دیدار، نقش رسانه به‌عنوان چشم و گوش دولت و مردم در مدیریت افکار عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی موردتأکید قرار گرفت. دو طرف، اطلاع‌رسانی دقیق و انتشار گزارش‌های خبری و تصویری درباره روند تأمین و توزیع اقلام خوراکی را عاملی مهم در ایجاد آرامش و جلوگیری از خرید‌های هیجانی عنوان کردند و بر همگرایی هرچه بیشتر میان رسانه و اتحادیه خواربارفروشان تأکید شد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت نظم، همدلی و یکپارچگی میان مسئولان و مردم در شرایط جنگی، این هماهنگی را جلوه‌ای از فرهنگ اصیل و نوع‌دوستی مردم استان دانست و بر توسعه پل‌های ارتباطی میان اتحادیه خواربارفروشان و رسانه برای اطلاع‌رسانی سریع و دقیق تأکید کرد.

در ادامه، رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه نیز نقش رسانه در ترویج فرهنگ خرید به‌اندازه و مسئولانه در شرایط بحرانی را مایه دلگرمی فعالان این صنف دانست و از آمادگی این اتحادیه برای گسترش همکاری‌های مشترک خبر داد.