پخش زنده
امروز: -
رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه از نقشآفرینی صداوسیمای آذربایجان غربی در اعتمادزایی و اطلاعرسانی مؤثر درباره روند توزیع اقلام خوراکی در شرایط جنگی قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه با حضور در صداوسیمای آذربایجان غربی، از نقشآفرینی این رسانه در اعتمادزایی و اطلاعرسانی مؤثر درباره روند توزیع اقلام خوراکی در شرایط جنگی کشور تقدیر کرد.
بهمنظور قدردانی از پوشش مناسب و مسئولانه نظام توزیع کالا در شرایط جنگی کشور، رحیم معصومی رئیس اتحادیه خواربارفروشان شهرستان ارومیه با حضور در صداوسیمای آذربایجان غربی، از تلاشهای ناصر حجازیفر مدیرکل این مرکز در هدایت و تبیین صحیح اخبار مرتبط با توزیع اقلام اساسی قدردانی کرد.
در این دیدار، نقش رسانه بهعنوان چشم و گوش دولت و مردم در مدیریت افکار عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی موردتأکید قرار گرفت. دو طرف، اطلاعرسانی دقیق و انتشار گزارشهای خبری و تصویری درباره روند تأمین و توزیع اقلام خوراکی را عاملی مهم در ایجاد آرامش و جلوگیری از خریدهای هیجانی عنوان کردند و بر همگرایی هرچه بیشتر میان رسانه و اتحادیه خواربارفروشان تأکید شد.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت نظم، همدلی و یکپارچگی میان مسئولان و مردم در شرایط جنگی، این هماهنگی را جلوهای از فرهنگ اصیل و نوعدوستی مردم استان دانست و بر توسعه پلهای ارتباطی میان اتحادیه خواربارفروشان و رسانه برای اطلاعرسانی سریع و دقیق تأکید کرد.
در ادامه، رئیس اتحادیه خواربارفروشان ارومیه نیز نقش رسانه در ترویج فرهنگ خرید بهاندازه و مسئولانه در شرایط بحرانی را مایه دلگرمی فعالان این صنف دانست و از آمادگی این اتحادیه برای گسترش همکاریهای مشترک خبر داد.