به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اجرای عملیات مرمت اساسی و حرفه‌ای عمارت مرکزی باغ جهانی ارم برای نخستین بار در ۵۰ سال اخیر، از ظرفیت تبدیل این بنا به موزه معماری سخن گفت.

مهدی پارسایی در بازدید از روند مرمت عمارت اصلی باغ ارم اظهار کرد: این باغ از معدود آثار ثبت جهانی استان است که عمارت مرکزی آن به مرمت جدی نیاز داشت؛ اکنون دانشگاه شیراز با رویکردی علمی و با بهره‌گیری از اعتبارات نفت و منابع داخلی، عملیات مستندنگاری و مرمت تخصصی لایه‌های تاریخی و سازه‌ای این بنا را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه دقت فنی در این پروژه در سطح آثار تاریخی استان کم‌نظیر است، افزود: تیم‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف تزئینات و استراکچر بنا در حال فعالیت هستند. این عمارت که در دوره قاجار توسط معمار مسجد نصیرالملک بنا شده، عصاره تجربه معماران برجسته فارس در ساخت کوشک‌ها و بازنمایی پیوند میان انسان و طبیعت است.

پارسایی به ویژگی‌های هنری این بنا از جمله حجاری‌ها، کاشی‌کاری‌های ممتاز و کتیبه‌های نفیس اشاره کرد و گفت: کتیبه‌ها، خوشنویسی‌ها و مجموعه هنر‌هایی که در تزئینات آن بکار رفته توسط سرآمدان هنر دوره قاجاریه خلق شده است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در ادامه با تاکید بر مجموعه ویژگی‌های تاریخی هنری و معماری عمارت اصلی باغ ارم شیراز، اظهار کرد: این عمارت به عنوان یک موزه هنر‌های معماری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی با ابراز رضایت از سرعت اجرای پروژه، تأکید کرد: امیدواریم با اتمام این مرمت اساسی، عمارت ارم به عنوان یک جاذبه مکمل به زنجیره گردشگری استان افزوده شود. ورود دوباره این بنا به چرخه بازدید‌های عمومی می‌تواند نقش مهمی در افزایش جذابیت کلان‌شهر شیراز و ماندگاری بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در استان ایفا کند .