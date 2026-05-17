پژوهشگران مرکز تحقیقات صداوسیما با صدور پیامی، یاد و مقام علمی و پژوهشی دکتر علی لاریجانی را گرامی داشتند و بر نقش مؤثر او در پیوند میان علم، فرهنگ و حکمرانی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این پیام آمده است:
ما پژوهشگران مرکز تحقیقات صداوسیما با گرامیداشت یاد و مقام والای علمی و پژوهشی حکیم و دانشمند شهید؛ دکتر علی لاریجانی، بر این باوریم که ایشان شخصیتی فراتر از یک چهره سیاسی بودند که با پشتوانهای عمیق از دانش، اندیشهورزی و نگاه راهبردی، نقش مؤثری در پیوند میان عرصه علم، فرهنگ و حکمرانی ایفا کردند.
اهتمام جدی ایشان به مباحث فکری، فلسفی و راهبردی، توجه به عقلانیت در تصمیمسازی و حمایت از توسعه نهادهای علمی و پژوهشی، از ویژگیهای برجستهای بود که نام ایشان را در میان مدیران اهل علم و ایمان ماندگار ساخته است.
بیتردید میراث علمی و فکری ایشان، همچنان الهامبخش پژوهشگران، دانشگاهیان و نسلهای آینده در مسیر توسعه داناییمحور کشور خواهد بود.
مرکز تحقیقات صداوسیما