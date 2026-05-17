به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسانی در همایشی با عنوان «همنفس با نفس در یزد»، گفت: از ابتدای فعالیت مرکز نفس تاکنون، بیش از ۱۵۰۰ والد با دریافت مشاوره و حمایت‌های این مجموعه، از تصمیم به سقط جنین منصرف شده‌اند که منجر به تولد ۱۰۵۰ نوزاد سالم شده است.

وی با اشاره به برگزاری مراسمی برای تجلیل از مادران قهرمانی که در این مسیر قرار گرفته‌اند، افزود: این مادران که در ابتدا تصمیم به سقط داشته‌اند، اکنون به حامیان و بازوان اجرایی مرکز نفس تبدیل شده‌اند و با خانواده‌ها همدلی می‌کنند. موارد ارجاعی مردمی به مرکز نفس، پس از بررسی و اقدامات لازم، تحت حمایت قرار می‌گیرند.

احسانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ مرکز نفس در شهرستان یزد راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: با گسترش فعالیت‌ها، ۵۰۰ نفر آموزش‌دیده در قالب شبکه، در کنار بخش‌های مربوط به زنان و زایمان، در حال ارائه خدمات حمایتی، معیشتی و مشاوره‌ای هستند.

وی، خط مقدم فعالیت‌های مرکز نفس را بحث فرهنگ‌سازی دانست و گفت: تجربه نشان داده است که حدود ۶۰ درصد از مادرانی که قصد سقط داشته‌اند، پس از دریافت مشاوره‌های فرهنگی و حمایتی، از تصمیم خود منصرف می‌شوند. این آمار، تنها نمونه‌ای از ۱۵۰۰ نفری است که امروز از حمایت مرکز نفس بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل مرکز نفس یزد در پایان به آمار تولد‌ها در سال اخیر اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، ۸۱ نوزاد با حمایت مشاوران و مجاری مرکز نفس به دنیا آمده‌اند و در حال حاضر نیز خانواده‌های متعدد از خدمات این مجموعه در سراسر استان یزد بهره‌مند می‌شوند.