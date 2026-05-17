یک مقام نظامی آگاه به خبرگزاری صداوسیما، گفت: دشمن شکست خورده آمریکایی صهیونی که به خاطر تجاوز غیرقانونی و جنایات بی حد در انزوای بین المللی قرار گرفته است تلاش می کند با انجام عملیات غیرموجه علیه کشورهای منطقه و نسبت دادن آن به جمهوری اسلامی ایران خود را از باتلاق خودساخته برهاند و از بن بستی که قرار گرفته خارج نمایند.

این مقام آگاه نظامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طرف پیروز در مقابل تجاوزها بوده و این توطئه صهیونیستی را محکوم می کند و همه ی اطراف را نسبت به افتادن در تله دشمن و هر گونه رفتار یا گفتار نسنجیده برحذر می‌دارد.