نخستین جشنواره گلابگیری و نمایشگاه مشاغل خانگی در پلدشت برگزارمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین جشنواره گلابگیری پلدشت به همراه نمایشگاه عرضه و فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی، با هدف حمایت از تولیدات بومی و آشنایی با ظرفیتهای اقتصادی منطقه برگزار میشود.
این رویداد با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو، فرمانداری شهرستان پلدشت، شهرداری و جهاد کشاورزی برگزار میشود.
علاقهمندان تا از ساعت ۱۷ تا ۲۲، ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ میتوانند به بوستان شهر پلدشت (جنب ساختمان دادگستری) مراجعه کنند.