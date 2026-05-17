به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین جشنواره گلاب‌گیری پلدشت به همراه نمایشگاه عرضه و فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی، با هدف حمایت از تولیدات بومی و آشنایی با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه برگزار می‌شود.

این رویداد با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو، فرمانداری شهرستان پلدشت، شهرداری و جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان تا از ساعت ۱۷ تا ۲۲، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ می‌توانند به بوستان شهر پلدشت (جنب ساختمان دادگستری) مراجعه کنند.