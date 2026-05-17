جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از شناسایی و دستگیری سارق اماکن خصوصی توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ اردلان رضایی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت باغات و اماکن خصوصی بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
او افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، یک سارق سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سرهنگ رضایی افزود: متهم در بازجوییهای فنی به ۱۳ فقره سرقت اماکن خصوصی و باغات سطح شهرستان اعتراف و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان کازرون به شهروندان توصیه کرد و گفت: هشدارها و توصیههای پلیس را جدی بگیرند و با انجام اقدامهای پیشگیرانه از وقوع سرقت توسط سارقان حرفهای جلوگیری کنند.