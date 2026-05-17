پخش زنده
امروز: -
شهردار منطقه ۵ از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه مسیر سرزندگی و اقدامات گسترده در حوزه مدیریت حمل و نقل عمومی از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه در گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی معابر، از پیشرفت ۸۰ درصدی فیزیکی پروژه مسیر سرزندگی در این منطقه خبر داد.
وی تأکید کرد که این مسیر با هدف تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حملونقل پاک، از جمله دوچرخه، در حال احداث است و با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری در حال اجرا است.
پوریافر با اشاره به اقدامات اصلاحی در شبکه معابر، از اجرای پروژههای اصلاح هندسی در مقاطعی از بولوار آیتاله کاشانی از جمله دوربرگردانهای شقایق-پژوهنده و وفاآذر - بهنام خبر داد.
وی افزود: این اصلاحات درمساحتی بالغ بر ۵۰۰ متر مربع و با هدف کاهش ترافیک و رفع خطرات احتمالی در نقاط مذکور به انجام رسیده است.
شهردار منطقه ۵ همچنین از طیف گستردهای از اقدامات ایمنیسازی یاد کرد و گفت: در راستای مدیریت بهتر جریان تردد، نصب و بازسازی ۵۰۰ تابلو اخطاری و انتظامی، نصب ۴۵ متر مربع تابلوهای راهنما، و استقرار ۴۰۰ دستگاه نیوجرسی و مینینیوجرسی در نقاط حساس منطقه انجام شده است. علاوه بر این، ۱۸۵ عدد استوانه ایمنی و ۷۵۶ متر گاردریل نیز در نقاط حادثهخیز جهت ایجاد حریم ایمن نصب و مرمت شدهاند.
وی در بخش حملونقل عمومی نیز از توسعه سه پایانه اصلی (آزادی، صادقیه و شهید آرمان علی وردی)، نگهداری ۱۰ کیلومتر مسیر BRT و نوسازی ۱۱ ایستگاه اتوبوس در سطح منطقه خبر داد که همگی با هدف بهبود خدماترسانی به شهروندان و ارتقای حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.