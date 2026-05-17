مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد:چهارده واحد صنعتی استان یزد نسبت به احداث نیروگاه معادل ۱۵ مگاوات اقدام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمدمهدی میرجلیلی با اشاره به اینکه بخشی از تولید نیروگاهی صنایع به صورت خود تامین (تهاتر صنایع) و بخش دیگر این نیروگاهها به صورت عرضه در تابلو سبز بورس انرژی است، افزود: صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفاند تا در سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم یعنی سال ۱۴۰۶ حداقل به پنج درصد برسد.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۷ تعرفه ۱۵ درصد برق مصرفی صنایع با مصرف بالای یک مگاوات و ۱۵ درصد برق مصرفی مشترکین تجاری به نرخ هفتاد و پنج درصد قیمت گاز صادارتی در قبوض برق محاسبه میشود.
وی، خاطرنشان کرد:این قبیل صنایع میتوانند از تابلو سبز بورس انرژی برق خریده یا نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند.