به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی بقعه متبرکه امامزاده سید محمد علوی گفت: آیین معنوی غبارروبی و عطرافشانی این بقعه متبرکه همزمان با سالروز شهادت مظلومانه نهمین اختر تابناک آسمان ولایت، حضرت امام جواد (ع)، برگزار شد.

امین شعبانی افزود: این مراسم در فضایی آکنده از معنویت و حزن و اندوه، با هدف بزرگداشت مقام شامخ اهل‌ بیت (ع)، مقام والای خانواده معزز شهدا و تکریم این آستان مقدس انجام شد.

وی ادامه داد: در این مراسم که با سوگواری و عزاداری به مناسبت شهادت امام جواد (ع) همراه بود، امام جمعه بخش احمدآباد، مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کمیل و جمعی از مدیران و مسئولان محلی حضور داشتند.