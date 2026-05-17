به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با هدف تامین خواسته به حق نانوایان بررسی هزینه‌های پخت نان در استان مرکزی آغاز شده است.

مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری مرکزی با بیان این خبر به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: به منظور پاسخگویی به درخواست خبازان مبنی بر زایش هزینه‌های پخت نان شامل: هزینه‌های انرژی، دستمزد، اجاره محل، مایه خمیر و موارد دیگر، بررسی این هزینه‌های موثر بر پخت آغاز شده و پس از تشکیل جلسات پیشنهاد استانی برای تغییر قیمت نان به تهران ارسال خواهد شد.

گودرزی افزود: دولت سال‌هاست برای کمک به معیشت مردم، قیمت آرد را با پرداخت یارانه ثابت نگه داشته، اما سایر هزینه‌های پخت بر افزایش قیمت احتمالی قیمت نان موثر خواهد بود.