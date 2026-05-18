به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مسابقات تکواندو برای گرامیداشت شهید تکواندوکار، محمدحسین سودی (از شهدای جنگ رمضان)، با حضور ۴۳۰ ورزشکار از استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان برگزار شد.

این رقابت‌ها که با هدف ارتقاء سطح فنی و داوری تکواندو در منطقه و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدا صورت گرفت، با درخشش تیم‌ها و ورزشکاران همراه بود.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم هیئت تکواندو خرمدره در رده سنی خردسالان به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین، تیم مقاومت زنجان توانست در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان بر سکوی قهرمانی بایستد.

در پایان این رویداد دو روزه، از پدر شهید محمدحسین سودی تجلیل شد .