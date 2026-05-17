عباس علی آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: مصرف کنندگانی که بیش از سهمیه شون مصرف می کنند محدود خواهیم کرد. و اگر چنانچه مصرف کننده ای مصرف خودش را فقط ده درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهد تا بیست درصد از نظر قیمتی ما به او تخفیف خواهیم داد.

وی اعلام کرد: همچنان در بخش‌های مختلف شاهد مصارف بالایی هستیم که بر شبکه برق فشار مضاعف وارد می‌کنند.

علی آبادی گفت: روشنایی‌های تزئینی ساختمان‌ها و واحد‌های تجاری از این دست مصارف هستند که محدود خواهند شد.

وزیر نیرو گفت: برای پرمصرف ها جرایم سنگینی در نظر گرفتیم که اگر چنانچه از محدوده مصرف عبور بکنند لاجرم بایستی آن جرایم را پرداخت کنند و آخرین جریمه هم قطع برقشان هست یعنی اگر چنانچه مراعات نکنند ما مجوزهای لازم رو از نهاد مسئول گرفتیم برای اینکه به ما این امکان را بدهد.





