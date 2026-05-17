۱۶ دانشجوی دختر ایلامی با راهاندازی کارگاه تولید لباس بیمارستانی، این روزها عشق به وطن و خدمت به هموطنان را در عمل معنا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ این روزها کارگاهی کوچک در ایلام، روایت بزرگی از وطندوستی و همدلی را به تصویر کشیده است؛ جایی که ۱۶ دانشجوی رشته طراحی و دوخت با راهاندازی کارگاه تولید لباس بیمارستانی، به خدمترسانی به هموطنان مشغول هستند.
این دانشجویان جهادگر میگویند از آغاز جنگ تحمیلی و با پیوستن به پویش «ایران همدل»، فعالیت خود را آغاز کردهاند و عشق به وطن را سنگبنای اصلی این کارگاه قرار دادهاند.
در روزهای نخست فعالیت، تولیدات این کارگاه به دلیل افزایش شمار مجروحان، به بیمارستانهای تهران ارسال میشد و اکنون نیز علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بیمارستانهای ایلام، لباسهای تولیدی این دانشجویان به استانهایی همچون تهران، اصفهان و مناطق جنوبی کشور فرستاده میشود.
دانشجویان دانشگاه ملی مهارت استان ایلام هدف خود را کمک به نظام سلامت و ایفای نقش در روزهای سخت عنوان میکنند و معتقدند خدمت به مردم، مهمترین مسئولیت اجتماعی نسل جوان است.