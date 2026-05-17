به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میان آثار پرفروش‌ کتاب‌های انتشارات راه‌یار در سال ۱۴۰۴، کتاب‌هایی با موضوعات روایت پیشرفت، مدافعان حرم و همچنین آثار ویژه کودک و نوجوان دیده می‌شود که هرکدام بخشی از تجربه‌ها و دستاورد‌های انقلاب اسلامی را روایت می‌کنند.

در صدر این فهرست، کتاب «سلول‌های بهاری» قرار دارد؛ زندگی و زمانه دکتر حسین بهاروند، پدر دانش سلول‌های بنیادی ایران که مفتخر به دستخط و نظر رهبر شهید انقلاب بر این کتاب است.

این اثر موفق به کسب افتخارات متعددی از جمله جایزه بخش ویژه «جلال‌آل‌احمد» و برگزیده نخستین جایزه کتاب «روایت پیشرفت» شده است. همچنین مجموعه تلویزیونی «ذهن زیبا» نیز اقتباسی از این کتاب است.

رهبر شهید انقلاب ضمن تأکید بر انتشار کتاب «سلول‌های بهاری» فرموده‌اند: «کتاب دکتر بهاروند را منتشر کنید. خدا به آن و به خود آن انسان عزیز برکت دهد و او را برای اسلام و مسلمین حفظ فرماید.»

کتاب «عملیات احیا» دیگر اثر پرفروش این مجموعه است که داستان احیای شرکت ماشین‌های الکتریکی «جمکو» را روایت می‌کند. این کتاب در قالب ۲۰ فصل، مسیر یک مجموعه صنعتی دانش‌بنیان را از بحران و آستانه تعطیلی تا تبدیل شدن به یکی از تولیدکنندگان مطرح الکتروموتور و ژنراتور‌های صنعتی در جهان بازگو می‌کند.

این اثر نیز جوایز متعددی از از جمله اثر شایسته تقدیر در بخش «مستندنگاری» شانزدهمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد ار در کارنامه خود دارد.

در حوزه روایت پیشرفت‌های فناورانه نیز کتاب «به توان هایتک» قرار دارد که داستان شکل‌گیری و موفقیت‌های شرکت دانش‌بنیان «آهار» در مشهد را بیان می‌کند. روایت تلاش مهندسان جوان این شرکت در شرایط تحریم و محدودیت‌های صنعتی، بخش مهمی از محتوای این اثر را تشکیل می‌دهد.

در کنار این آثار، روایت زندگی و مجاهدت‌های شخصیت‌های مردمی نیز در فهرست پرفروش‌ها دیده می‌شود. کتاب «سرباز روز نهم» به زندگی و زمانه شهید مصطفی صدرزاده می‌پردازد و مسیر فعالیت‌های او از حضور در بسیج تا حضور در جبهه مقاومت در سوریه را روایت می‌کند. این اثر مفتخر به تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی است و ایشان این کتاب را الگوی نسل امروز و فردا خواندند. همچنین کتاب «تو شهید نمی‌شوی» که به قلم احمدرضا بیضایی نوشته شده، روایت زندگی شهید محمودرضا بیضایی، از دوران کودکی تا شهادت در جبهه مدافعان حرم است.

در میان آثار پرفروش، کتاب‌هایی برای مخاطبان کودک و نوجوان نیز دیده می‌شود. «بابای موشک‌ها» داستانی کودکانه درباره شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران است و «قهرمان به شکل خودم» نیز با نگاهی داستانی، کودکان را با شخصیت حاج قاسم سلیمانی آشنا می‌کند. کتاب «الو مامان من این بالام» از مجموعه «فردا را ما می‌سازیم» نیز تلاش دارد دستاورد‌های علمی کشور را در قالب داستان‌هایی ساده و الهام‌بخش برای کودکان روایت کند.

از دیگر آثار این فهرست می‌توان به «امواج اراده‌ها» اشاره کرد؛ کتابی که مجموعه‌ای از خاطرات مردان و زنانی است که در حوزه‌های مختلف از صنعت دفاعی و هسته‌ای گرفته تا علوم پزشکی، دیپلماسی و فناوری در مسیر خودکفایی و پیشرفت کشور تلاش کرده‌اند.

بررسی این فهرست نشان می‌دهد مخاطبان کتاب در سال ۱۴۰۴ همچنان به روایت‌های واقعی از پیشرفت‌های علمی، جبهه مقاومت و تجربه‌های زیسته قهرمانان مردمی علاقه‌مند هستند؛ روایت‌هایی که در کنار جنبه‌های مستند، تلاش دارند امید و اعتماد به توان داخلی را نیز در میان مخاطبان تقویت کنند.

لازم به ذکر است انتشارات راه‌یار، ناشر فرهنگ، هنر و اندیشه انقلاب اسلامی با حدود ۳۰۰ عنوان کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب حضور دارد. از این میان، ۳۵ عنوان با چاپ اول از نمایشگاه ۱۴۰۴ تا امروز منتشر شده‌اند.