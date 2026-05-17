فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ احسان میرزایی گفت: ماموران کلانتری ۱۱ بوستان هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم برنج خارجی فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده نیز برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.