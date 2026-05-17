فرمانده انتظامی شهرستان میبد: مأموران پلیس آگاهی میبد، با همکاری عوامل بسیج شهرستان میبد، سارق سیم‌های برق را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی گفت: مأموران پلیس آگاهی میبد، با همکاری عوامل بسیج شهرستان میبد، سارق سیم‌های برق را شناسایی و دستگیر کردند.وی افزود:در بازرسی از مخفیگاه سارق، مقداری اموال مسروقه و همچنین مقادیری مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: سارق در بازجویی‌های پلیسی، به جرم خود اعتراف کرد و تحویل مراجع قضایی شد.