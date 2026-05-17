قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: در نمایشگاه امسال در خصوص کودکان میناب چند نشست تخصصی داریم و هم کتاب هایی که به سمت میناب ارسال می شود رایگان خواهد بود و هم به یاد این کودکان کتاب های بخش کودک به صورت رایگان ارسال می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ابراهیم حیدری قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حضور در برنامه بهار کتاب شبکه خبر با اشاره به سهم کودکان میناب در نمایشگاه مجازی کتاب، افزود: در نمایشگاه امسال در خصوص کودکان میناب چند نشست تخصصی داریم و هم کتاب هایی که به سمت میناب ارسال می شود رایگان خواهد بود و هم به یاد این کودکان کتاب های بخش کودک به صورت رایگان ارسال می شود و با فراخوان پویشی که با همکاری دفتر شعر ادبیات معاونت امور فرهنگی و خانه کتاب دادیم، قرار است مردم بتوانند درد دل و نوشته هایشان را در خصوص این کودکان بنویسند و در قالب جملات کوتاه برای ما بفرستند و در پایان این مطالب به صورت کتابچه ای منتشر شود.

برنامه «بهار کتاب» ویژه برنامه نمایشگاه مجازی است که هر روز از شبکه خبر در ساعت‌های ۱۲:۳۰ ظهر و ۲ بامداد پخش می‌شود.

متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

سوال: آقای حیدری می دانید که الان در ایام نمایشگاه همه دوست دارند تعداد کتاب ها عناوین رو بدانند منتها قبل از اینکه ما وارد این بحث تا حدی تخصصی بشیم دوست داریم در مورد تخفیف ها بدونیم که موضوع مورد علاقه در واقع مخاطبان نمایشگاه است همیشه ؟

حیدری: همانطوری که استحضار دارید بحث نمایشگاه بخشیش به شرایط امکانات و زیرساخت‌هایی است که مجموعه‌ی معاونت امور فرهنگی و خانه کتاب تامین کند یک بخشیش به نهاد‌ها و دستگاه‌ها و ادارات کل استانی و شرایط کشور، ما از سال گذشته مکاتبه کردیم با ادارات کل استان‌ها بیش از بیست و دو تا استان درخواست برگزاری نمایشگاه استانی داشتند و جدول زمان بندی داره تعیین می‌شود، به دو تا بخش گفتیم دوستانی که ناشرانی که علاقه مندند به حضور خودشون در استان‌ها می‌توانند حضور داشته باشند، ناشرانی که نمی‌توانند با توجه به شرایط حضور داشته باشند می‌توانند به صورت متمرکز کتاباهاشون را هم به خانه کتاب بدهند یا به انجمن تشکل مربوطه که به نمایندگی مثل سال گذشته که فروش خیلی خوبی داشتند تو چند تا استان که ما برگزار کردیم هم با استقبال مردم و هم با استقبال ناشران مواجه شد، قطعا و قطعا در برنامه‌های ما است.

از توزیع کتاب گفتیم بد نیست که یک مروری هم داشته باشیم بر فعالیت کتابخانه‌های سیار و به همین مناسبت گزارشی رو با هم ببینیم.

سوال: آقای حیدری در نمایشگاه‌های استانی کتاب معمولا یک در واقع خریدی هم از ناشران صورت می‌گرفت و تامین منابع می‌کردند حالا برای کتابخانه‌ها و مکان‌های دیگر در نمایشگاه مجازی کتاب این اتفاق می‌افتد یا در نمایشگاه‌های استانی که در پیش رو داریم؟

حیدری: این نکته رو من یادم رفت که عرض کنم، اینکه که این نمایشگاه نمایشگاه بین المللی کتاب در واقع جایگزین اون نیست.

سوال: یعنی در واقع فرمایش شما این هست که نمایشگاه مجازی همه‌ی ویژگی‌های نمایشگاه حضوری رو ندارد مثل خرید منابع و به هر حال که تامین کتابخانه‌ها؟

حیدری: بله اینجا سقف دارد اینجا عموم مردم است، یعنی بحث همان عدالت فرهنگی که هست هر ایرانی در هر گوشه‌ای از این کشور می‌تواند تا سقف دو تومان کتاب‌های مورد نظرش را با اون یارانه مخصوص که ما گذاشتیم و مجموعه ناشران و دو بسته پست رایگان می‌توانند دریافت کنند ما در نمایشگاه‌های بین المللی کتاب تهران همچین فرصتی رو نداشتیم، آنجا یه ظرفیت‌هایی برای دانشجویان، دانشگاهیان، مراکز پژوهشی و این محدودیت‌های چارچوب‌ها و مقررات اینجوری است مراکز دانشگاهی پژوهشی و کتابخانه‌ها رو داشتیم اینجا بیشتر برای عموم مردم است که هر کس با یک سقفی می‌تواند تخفیف بدهد بیشتر از آن سقف هم دیگه خودش می‌تواند با پانزده درصد تخفیف کتاب مورد نظرش رو تامین کند.

سوال: بله در واقع می‌تونیم اینطوری نتیجه بگیریم که بودجه‌ای که در واقع صرف می‌شد برای خرید کتاب مثلا برای کتابخانه‌ها، یا یارانه‌هایی که به دانشجویان می‌دادید این رو الان تسری دادید به کل مردم ایران؟

حیدری: بله انشالله ما آن بحث دانشجو دانشگاه را عرض کردم که آن هم بودجه اش تقریبا جداست به یک نحوی، ما اون یارانه‌هایی که اونجا هزینه می‌کردیم یه بخشی داشتیم دو تا بخشش تقسیم کردیم یه بخشیش دانشجوی دانشگاهی و مراکز تخصصی است که انشاالله در فرصت‌های دیگه که کشور شرایطش رو عرض کردم مهیا بشود اونم آشکارا داریم اونجا هم این ظرفیت‌ها رو حتما به وجود بیاریم اگه اونجا فراهم نشد در نمایشگاه‌های تخصصی حتما سعی می‌کنیم در اولویت ما است که کمک کنیم.

سوال: ولی دوست داشتیم در واقع در یک فراز جداگانه‌ای برو یم سراغ بچه‌های میناب که ببینیم چقدر در واقع اثر گذاشتند روی حوزه‌های فرهنگی و ظاهرا کنشگری‌هایی رو ایجاد کردند در خود نمایشگاه سهم کودکان میناب چقدر بوده؟

حیدری: ما در خصوص کودکان میناب واقعیتش هم چند تا نشست تخصصی داریم همه‌ی کتاب‌هایی که ارسال می‌شود به سمت میناب رارایگان کردیم هم کتاب‌های کودک که به همین شکل و به یاد همین‌ها بوده که کتاب‌های بخش کودک به صورت رایگان است، یه پویش هم اعلام کردیم و فراخوانش رو که با دفتر شعر ادبیات معاونت امور فرهنگی و خانه کتاب پویش هم فراخوانش اعلام شده که مردم بتوانند درد دل هاشون و نوشته هاشون رو در خصوص این کودکان بنویسند در جملات کوتاه برای ما بفرستند که ما انشاالله این را به صورت کتابچه خواهیم کرد.

سوال: و طرح‌های بعدی که حالا در طی سال دارید برای کتابفروشان ظاهرا قرار هست برنامه‌ای داشته باشید؟

حیدری: بله ما نمایشگاهمون در دو تا بخش است، بخش اولش با حضور ناشران است، بخش دوم که با حضور کتاب فروش هاست و در اون بخش محدودیت ما چاپی نخواهیم داشت، همه کتاب‌هایی که از اوایل چاپ شدند تا الان می‌توانند که در کتابفروشی‌ها از طریق کتابفروشی‌ها عرضه بشوند و فروش برسند.

سوال: و کلام آخر؟

حیدری: من بازم تشکر می‌کنم از شما و همکارانتان و دعوت می‌کنم از همه اهالی قلم نشر و دوستداران کتاب مراجعه کنند به سایت کتاب دات آی آر ما انشالله کتاب‌های مورد نظر رو تامین کنند و این بازتاب ملی و بین المللی برای ملت ما در این فضا هم خواهد داشت.

سوال: به نشانی سایت اشاره کردید نشانه سختی هم داره و خوشحال شدیم که شما حالا نشانه خانه کتاب رو از اون مسیر هم در واقع می‌توانند مراجعه کنند؟

حیدری: بله از دو مسیر می‌توانند دوستان مراجعه کنند.

سوال: بسیار عالی خیلی ممنون که به برنامه بهار کتاب اومدید ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودید نمایشگاه مجازی کتاب تا دوم خرداد برپا است نشست‌های تخصصی به صورت برخط در این نمایشگاه برگزار می‌شود برای آگاهی بیشتر و اطلاعات بیشتر.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خردادماه برپاست نشانی اینترنتی آن book.icfi.ir هست نمایشگاه ۲۴ ساعته است و با هر کد ملی ۲۵ درصد تخفیف تا سقف ۲ میلیون تومان خرید کتاب را می‌توانید برخوردار شوید.