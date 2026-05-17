در ادامه پخش برنامه «دوباره بهار، دوباره ایران» از رادیو صبا، پیام صوتی بیوک میرزایی، بازیگر پیشکسوت سینما، تلویزیون و رادیو، برای شنوندگان این شبکه پخش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف تقویت همدلی و امید در میان مردم، میزبان پیام‌هایی از هنرمندان کشور است.

بیوک میرزایی در این پیام با سلام به شنوندگان، رادیو را «جان و صدای مردم» توصیف کرد و برای همه مردم ایران آرزوی سلامت و شادکامی کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های اخیر، تأکید کرد که با وجود سختی‌ها می‌توان با امید، تلاش و عشق، مسیر زندگی را روشن و آینده را بهتر تصور کرد.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به رسالت اجتماعی هنر اظهار داشت: هنرمندان باید با آثار خود در جهت تقویت روحیه جامعه حرکت کنند و امید، شادی و آرامش را گسترش دهند.

وی افزود: پس از نزدیک به نیم قرن فعالیت هنری، همچنان با انگیزه تلاش می‌کند سهمی هرچند کوچک در شادتر شدن مردم داشته باشد.

میرزایی همچنین به نقش تأثیرگذار رادیو در زندگی روزمره مردم اشاره کرد و گفت: این رسانه در شرایط مختلف، از لحظات دشوار تا زندگی عادی، همراه مردم بوده است و می‌تواند با تولید برنامه‌های آموزنده و امیدبخش، در ارتقای روحیه عمومی نقش‌آفرینی کند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت عشق به خانواده، جامعه و کشور گفت: شاد بودن هنر است و شاد کردن هنری والاتر و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و محبت، بتوان از سختی‌ها عبور کرد.