ساماندهی مدارس کانکسی آذربایجان شرقی نتیجه مشارکت دولت و مردم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت:ساماندهی مدارس کانکسی بیش از ۸ دانشآموز در استان نتیجه اراده جدی دولت، مشارکت مردم و خیرین و تلاشهای مستمر اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
ظفر محمدی در بازدید از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاشهای این مجموعه که موفق به کسب عنوان نخست اجرای طرح های آموزشی در سال ۱۴۰۴ شده است اظهار داشت: اقدامات انجام شده در حوزه مدرسهسازی نشاندهنده همافزایی موثر میان دولت، خیرین و مردم در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی استان است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق اهداف پیشبینی شده افزود:با تلاش مضاعف تا پایان سال ۱۴۰۵ سرانه فضای آموزشی استان به ۵.۸۵ مترمربع به ازای هر دانشآموز خواهد رسید. هدف نهایی نیز تا پایان برنامه پنجم پیشرفت و توسعه دستیابی به سرانه ۶.۱ مترمربع برای هر دانشآموز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم تسریع در ساماندهی مدارس سنگی استان تاکید کرد و گفت: انتظار میرود با همکاری جدی نوسازی مدارس و مشارکت خیرین بخش عمدهای از این مدارس تا پایان سال تعیین تکلیف و ساماندهی شوند.
گفتنی است در این بازدید از مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قدردانی شد. همچنین از تلاشهای شبانهروزی همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان که حتی در ایام جنگ نیز روند مدرسهسازی را متوقف نکردند تجلیل به عمل آمد.