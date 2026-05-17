پخش زنده
امروز: -
حرم امامین جوادین در کاظمین، همزمان با سالروز شهادت امام جواد علیهالسلام، میزبان ۴ میلیون زائر و عزادار ، بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از فارس؛ امور دینی آستان امامین کاظمین امروز اعلام کرد: بیش از ۴ میلیون نفر در ایام شهادت جوادالائمه به حرم ایشان مشرف شدند.
سال گذشته نیز همین تعداد زائر به زیارت امامین جوادین در این ایام تشرف یافتند؛ البته امسال این آستان تلاش کرد تا با برپایی مراسم عزاداری از روزهای گذشته، فضا را برای حضور پرشور زائران مهیا کند.
فضای اطراف حرم از روزهای گذشته مملو از جمعیت بود و صبح امروز هم مراسم تشییع نمادین پیکر امام جواد (ع) در کاظمین با حضور پرشور زائران برپا شد.
حرم امامین جوادین در کاظمین، همزمان با روز شهادت امام جواد علیهالسلام، همچون حسینیهای پرشور و مملو از جمعیت بود.