دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از شناسایی و بازداشت متهم به قتل خانم ۲۶ ساله‌ای خبر داد که توسط دخترعموی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید غلامحسن اصغری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی اعلام مراجع انتظامی مبنی بر کشف جسد یک زن ۲۶ ساله در آشپزخانه منزلش، بلافاصله بازپرس ویژه قتل به محل حادثه اعزام و بررسی‌های تخصصی برای کشف حقیقت آغاز شد.

وی با اشاره به معاینات اولیه افزود: جسد مقتول در حالی پیدا شد که مورد ضربات متعدد سلاح سرد (چاقو) قرار گرفته بود. در همان ساعات اولیه با دستورات قضایی و همکاری پلیس آگاهی استان، شواهد و مدارکی به دست آمد که نشان می‌داد عامل جنایت، دخترعموی مقتول است.

دادستان فریدونکنار تصریح کرد: متهم که پس از وقوع قتل متواری شده بود، با تضییق عرصه بر خود و تنها چند ساعت پس از حادثه، با حضور در پلیس آگاهی فریدونکنار خود را تسلیم قانون کرد.

اصغری گفت: متهم در تحقیقات اولیه صراحتاً به ارتکاب قتل اعتراف کرده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا و صدور قرار تأمین کیفری مناسب، جهت سیر مراحل قانونی روانه زندان شده است.