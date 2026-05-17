نائب رئیس هیئت مدیره خانه صمت ایران گفت: شرایط فعلی تولید بهگونهای است که اگر تصمیمات حمایتی بهسرعت اتخاذ و اجرا نشود، بخشی از واحدهای صنعتی و تولیدی با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مهدی امینی با اشاره به افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه، نوسانات بازار و مشکلات تأمین نقدینگی افزود: بسیاری از بنگاههای اقتصادی با فشار مضاعف در حوزه تأمین سرمایه در گردش، پرداخت هزینههای انرژی، مالیات و بیمه روبهرو هستند و ادامه این روند میتواند توان رقابتی آنها را بهشدت کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی با بیان اینکه تولیدکنندگان در خط مقدم تأمین نیازهای بازار و حفظ اشتغال قرار دارند، ادامه داد: حمایت از تولید صرفاً یک شعار نیست، بلکه نیازمند سیاستگذاریهای دقیق، ثبات در تصمیمگیریها و تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی است. در غیر این صورت، کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو دور از انتظار نخواهد بود.
امینی همچنین خواستار تعامل و همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی شد و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است موانع غیرضروری از مسیر تولید برداشته شود تا واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تأکید کرد: حفظ چرخه تولید و اشتغال، مستلزم تصمیمگیریهای فوری و حمایتهای هدفمند است و هرگونه تعلل در این زمینه میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.