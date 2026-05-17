مراسم گرامیداشت سالروز سفر تاریخی و پر خیر و برکت رهبر شهید انقلاب به کردستان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم نماینده ولیفقیه در استان، با تاکید براینکه منش و مدیریت رهبر شهید انقلاب اسلامی باید سرلوحه مدیران استانی باشد، اظهار داشت: طبق آیه قرآن کریم، برخی انسانها از جان خود برای رضایت خداوند متعال میگذرند و هنگامی که این مسیر به شهادت ختم شود، این مصداق کاملتر خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی در ادامه گفت: رهبر شهید انقلاب در یکی از دیدارهایشان با رؤسای دانشگاههای کشور در سال ۱۳۹۴ تأکید کردند که دانشگاه باید، جوان مؤمن، انقلابی، وطندوست، استقلالخواه و استکبارستیز تربیت کند و این وظیفه بر عهده دانشگاهها است.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: جلسات دانشجویی معظمله گاه پس از اقامه نماز و افطار تا ساعتها ادامه پیدا میکرد و این مهم نشان دهنده اهتمام ویژه ایشان به شنیدن دغدغهها و گفتوگو با نسل جوان بود.
حجت الاسلام و المسلمین پور ذهبی، مدیریت بحران را از دیگر ویژگیهای مهم رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: کشور در دهههای اخیر بحرانهای متعددی را پشت سر گذاشته و رهبر انقلاب در همه این مقاطع نقش مهمی در مدیریت شرایط و حفظ ثبات کشور ایفا کردند.
رئیس دانشگاه کردستان نیز در این مراسم گفت: طی ۱۷ سال گذشته بیش از ۱۵ هزار دانشجو در دانشگاه کردستان بهصورت مستقیم از ظرفیتها و امکانات ایجاد شده در قالب دو پروژه سفر رهبر شهید به استان کردستان بهرهمند شدهاند.
سیوسهمرده افزود: این سفر تاریخی علاوه بر تقویت امید اجتماعی، نگاه توسعه محور نظام جمهوری اسلامی به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و انسانی مناطق مرزی را بیش از گذشته نمایان کرد.