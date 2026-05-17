به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استاندار گلستان در جلسه شورای استانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، همین اجتماعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌هاست. بیش از ۳۱ میلیون جان‌فداست.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: بیش از ۲ ماه است که مردم، سنگری را که فرمانده کل قوا به آنها سپرده، در هر شرایط و به هر نحوی، حفظ کرده‌اند. در ماه مبارک رمضان، لحظه تحویل سال و ایام نوروز، سرما و باران.

آقای طهماسبی تاکید کرد: این فرهنگی است که بالاتر از آن در دنیا وجود ندارد. فرهنگ شهداست. همان فرهنگ اسلام ناب محمدی است که باید برای توسعه و ترویج آن برنامه‌ریزی و تبلیغ شود.

وی از رسانه ملی و صداوسیمای گلستان به سبب پوشش شایسته این مراسم و تولید محتوا‌های فاخر در این زمینه، قدردانی کرد.