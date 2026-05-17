به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در پی اعلام آتش سوزی در یک مجتمع اقامتی در خیابان دانشگاه در ساعت ۸:۲۸ دقیقه صبح امروز، تیم‌ های تخصصی حریق و نجات از ایستگاه ۱ و ۲ به همراه تجهیزات لازم در کمترین زمان ممکن خود را به محل رساندند.

آتشپاد دوم امیر حسامی افزود: آتش از طبقه منفی یکِ این مجتمع در قسمت تابلو برق آغاز شده بود و شدت دود تولید شده به حدی بود که تمام طبقات ساختمان را در بر گرفته و موجب گرفتارشدن بیش از ۳۰ نفر از ساکنان و مراجعان شده بود.

حسامی ادامه داد: دود غلیظ و گسترش آن در طبقات مختلف، دید را به شدت کاهش داده و شرایط تنفسی را برای افراد محبوس بحرانی کرده بود. اما آتش‌ نشانان با سازماندهی منسجم و تقسیم شدن به تیم‌ های جستجو و تخلیه، عملیات خروج افراد را در چند مرحله انجام دادند.

وی گفت: آتش‌ نشانان با حضور در طبقات مختلف، مسیرهای امن برای خروج را شناسایی و افراد را از میان دود خارج و به محیط امن منتقل کردند. همزمان، تیم حریق نیز موفق شد آتش سوزی در قسمت تابلو برق را به طور کامل مهار و اطفا کند.

حسامی افزود: بیش از ۳۰ نفر محبوس شده در این حادثه، سالم و بدون هیچ گونه آسیب جانی به بیرون منتقل شدند و این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید.