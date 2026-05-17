به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ سید رحمان هاشمی گفت: در پی مطالبه شهروندان و گزارشات واصله مبنی بر تردد و ایجاد صدا‌های آزاردهنده در سطح شهر، توسط برخی موتورسیکلت سواران به ویژه در ساعت‌های پایانی شب، مراتب در دستور کار ماموران انتظامی و پلیس راهور شهرستان داراب قرار گرفت.

او با اشاره به توقیف ۲۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در این خصوص، افزود: در بین این وسایل نقلیه توقیفی، موتورسیکلت‌هایی مشاهده می‌شود که از اگزوز‌های نامتعارف استفاده کرده‌اند و یا با انجام تغییرات و بریدن اگزوز، باعث ایجاد آلودگی صوتی شده و موجبات برهم زدن آسایش عمومی می‌شدند.

فرمانده انتظامی داراب در پایان ضمن تاکید بر استمرار طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف به خصوص در پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر، بیان کرد: آسایش و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و برای تحقق این موضوع با هیچ کسی مماشات نخواهد شد.