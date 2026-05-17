کودکان روستای محسن آباد برخوار، با ساخت موشک‌های دست ساز برای حمایت از نیرو‌های مسلح به میدان آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری پویش ساخت موشک‌های دست ساز گفت:این پویش در راستای حضور کودکان در میدان و حمایت از نیرو‌های مسلح برگزار شد.

کوثر حق شناس افزود:این رژه موشکی کودکان، به نوعی نمایش آمادگی کودکان برای انتقام خون کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است.

وی گفت: در این پویش بیش از ۱۱۰ کودک ثبت نام کردند که برخی به صورت مشترک موشک‌های مختلف را ساخته و به میدان آوردند.