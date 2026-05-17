پیکر سرباز ۲۲ ساله، الوندی پس از اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند، با حضور اقشار مختلف مردم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، پیکر پاک سرباز وظیفه الوندی، که در سن ۲۲ سالگی و در مسیر بازگشت به محل خدمت سربازی، بر اثر سانحه دلخراش رانندگی دچارمرگ مغزی شد، تشییع و در آرامگاه ابدی‌اش آرام گرفت.

این سرباز فداکار، پیش از این با رضایت خانواده‌اش، اعضای بدن خود را به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا کرده بود تا حیات دوباره‌ای به کالبد دردمندان ببخشد و نام خود را در دفتر ایثارگران جاودانه سازد.