یارمحمدی با تاکید بر نقش هرس علفهای هرز باغهای زیتون به خصوص در فصل گلدهی در بالا رفتن کمیت و کیفیت محصول تولیدی، اظهار داشت: همه ساله میزان گلدهی درختان یکی از شاخصهای میزان باردهی است که ایجاب می کند مسوولان مرتبط قبل از برداشت محصول برای بازار مناسب آن برنامه ریزی داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی افزایش تولید محصول زیتون در سال زراعی جاری برای تنظیم بازار آن پیگیری های لازم انجام و صادرات زیتون بسته بندی از اسفندماه سال قبل و صادرات زیتون فله به صورت بشکه ای از اردیبهشت ماه جاری آزاد شد.

یارمحمدی با اشاره به فعالیت ایستگاههای تحقیقاتی غنی در طارم، گفت:‌ در این مراکز علمی و ارزشمند ۶۷ رقم زیتون تجاری مناطق مختلف جهان نگهداری و بر روی آنها مطالعات انجام می شود.

وی افزود: در روزهای اخیر که زمان گلدهی درختان زیتون است باغداران می توانند با مراقبت، رعایت اصول تغذیه و کوددهی با مدیریت صحیح باغ ها به افزایش کمیت و کیفیت باغهای زیتون در زمان برداشت محصول کمک کنند.

یارمحمدی اظهار داشت: آبیاری تکمیلی، دقیق و منظم یکی از عوامل مهم بارآوری برای درختان زیتون در سالهای بعدی است.

برداشت زیتون از باغهای شهرستان طارم که نیمی از زیتون تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب تولید این محصول و روغن زیتون مطرح است، از نیمه دوم شهریورماه آغاز می شود.