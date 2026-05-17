به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حقیقت فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر در یادواره شهید جنگ رمضان سرباز شهید مبین عاشقی را نماد ایثار و مقاومت عنوان کرد گفت:شهید عاشقی یکی از سربازان ولایی و مخلص سپاه ناحیه آذرشهر بود که در حمله دشمن آمریکایی _ صهیونی به آذرشهر به شهادت رسید.

فرمانده سپاه آذرشهر بر ضرورت تبیین مکتب شهدای جنگ رمضان و روایتگری صحیح از حمله دشمن آمریکایی _ صهیونی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تاکید کرد.

وی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا تصریح کرد: اگر این خانواده‌ها داغ فرزندان خود را تحمل کردند از آن روست که با امام حسین (ع) معامله کرده و از حضرت زینب (س) الهام گرفته‌اند و جز زیبایی چیزی ندیده‌اند.

وی گفت: هر آنچه در اختیار داریم از فضل الهی است و این قدرت الهی از طریق امامان به ما ساطع شده و به ارمغان رسیده است.

سرهنگ حقیقت با اشاره به افول آمریکا در عرصه جهانی افزود: نظم نوینی که رهبر شهید انقلاب اسلامی از آن سخن گفته بود امروز در حال تحقق است و نشانه‌های آن در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ روشنی دیده می‌شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده سرباز شهید مبین عاشقی تجلیل شد.