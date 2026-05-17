مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به افزایش مراجعات مردم به مراکز تعمیرات لوازم خانگی، درباره بروز برخی تخلفات هشدار داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ کیوان فخاری زاده گفت: گزارشهایی از استفاده برخی شرکتها از قطعات غیراصل، دریافت هزینههای غیرمتعارف و خودداری از ارائه فاکتور رسمی دریافت شده است.
وی گفت: با توجه به افزایش قیمت برخی اقلام لوازم خانگی و در نتیجه افزایش مراجعه شهروندان به مراکز تعمیرات و شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش، گزارشهایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در این حوزه دریافت شده است.
فخاری زاده افزود: بر اساس گزارشهای واصله، برخی مراکز خدمات پس از فروش پس از انجام تعمیرات از ارائه فاکتور رسمی خودداری کرده و یا در فرآیند تعمیر و تعویض قطعات، از قطعات غیراصل و بیکیفیت استفاده میکنند. همچنین در برخی موارد، هزینههایی خارج از نرخهای متعارف و تعیینشده از مصرفکنندگان دریافت میشود که این موضوع تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود.
فخاریزاده با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی شرکتهای خدمات پس از فروش تصریح کرد: در همین راستا، ابلاغیهای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها صادر شده و بر تشدید نظارتها و پایش مستمر عملکرد شرکتهای ارائهدهنده خدمات پس از فروش تأکید شده است.
مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله استفاده از قطعات غیراصل، دریافت هزینههای غیرمتعارف یا عدم ارائه فاکتور رسمی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه به ادارات کل صمت استانها ثبت و پیگیری کنند.
وی ادامه داد: کارشناسان و بازرسان ادارات کل صمت در سراسر کشور بهصورت مستمر بازار خدمات پس از فروش را رصد کرده و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی خواهند کرد.