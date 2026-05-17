پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران که در بوکان برگزار میشود، تا پایان خردادماه تمدید شد. این جشنواره با تمرکز بر ایدهپردازی، بازیگری و مسائل روز جامعه، پذیرای آثار نمایشی کوتاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره به دلیل شرایط جنگی، تا پایان خردادماه سال جاری تمدید شده است.
کاوه محمدزاده افزود: چهارمین دوره جشنواره ملی اتودهای نمایشی که برای دومین سال پیاپی به میزبانی شهرستان بوکان برگزار میشود، با هدف ایجاد بستری خلاقانه و آموزشی در حوزه خلق سوژه، ایدهپردازی و بازیگری تئاتر برنامهریزی شده است.
وی افزود: این جشنواره تلاش دارد زمینه رشد و شکوفایی بازیگران، تولید ایدههای نو در قالب نمایشهای کوتاه و اتودهای تکنفره، و همچنین کشف استعدادهای تازه در عرصه بازیگری و ایدهپردازی را فراهم کند.
دبیر چهارمین جشنواره ملی اتودهای نمایشی ایران درباره محورهای جشنواره اظهار کرد: موضوعاتی همچون همدلی و وفاق ملی، دفاع مقدس ۱۲ و ۴۰ روزه، نشاط اجتماعی، تحکیم خانواده و جوانی جمعیت، عفاف و حجاب، فرهنگسازی برای جوانان، آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم محلی، و نیز معرفی مفاخر و وقایع مهم محلی، منطقهای و ملی در اولویت آثار ارسالی قرار دارند.
وی ادامه داد: بخشهای جشنواره شامل مونولوگهای ماندگار و گفتارهای تکنفره از نمایشنامههای چاپشده نمایشنامهنویسان ایرانی با ذکر نام اثر و نویسنده، همچنین ایدهها و گفتارهای دراماتیک در قالب اتودهای نمایشی با رویکردی خلاقانه به مسائل روز جامعه است.
محمدزاده با اشاره به اینکه اتودهای نمایشی به زبان فارسی و بهصورت رقابتی برگزار میشود، گفت: مدت اجرای آثار در بخش اتودهای نمایشی حداقل هفت و حداکثر ۱۰ دقیقه خواهد بود. همچنین زمان اجرا در بخش تئاترهای کوتاه طنز بین ۱۲ تا ۱۷ دقیقه تعیین شده است.
وی درباره شرایط حضور در جشنواره نیز توضیح داد: برخلاف دوره گذشته، در بخش اتودهای نمایشی تنها آثار تکبازیگر و در بخش تئاترهای طنز کوتاه آثار حداکثر سهبازیگر پذیرفته میشوند. همچنین به تمامی راهیافتگان گواهی حضور اعطا خواهد شد و اسکان و پذیرایی هنرمندان بر عهده جشنواره است.
دبیر جشنواره افزود: در بخش اتودهای نمایشی به نفرات اول تا سوم و در بخش تئاترهای کوتاه طنز به برگزیدگان بخشهای ایده، بازیگری زن و مرد و استفاده صحیح از امکانات فنی، به تشخیص هیأت داوران، جوایز نقدی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و لوح تقدیر اهدا میشود.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان تا پایان خردادماه فرصت دارند آثار خود را همراه با مشخصات کامل شامل نام بازیگر، ایدهپرداز، موضوع و خلاصه اثر، در قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره واقع در بوکان، خیابان شهید فهمیده، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند یا از طریق شبکههای مجازی به شماره ۰۹۱۲۰۲۶۲۱۰۲ ارسال کنند.
محمدزاده همچنین گفت: زمان برگزاری بخش پایانی جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد و هنرمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۴۴-۴۶۲۶۰۹۹۱ و ۰۹۱۲۰۲۶۲۱۰۲ تماس بگیرند.