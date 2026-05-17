به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ صرفه جویی کم مصرف کردن نیست آنچه این فرهنگ را در جامعه نهادینه می‌کند اجرای سبکی از استفاده به اندازه از منابع است که هم نیاز‌های جامعه برطرف شود و هم همه بتوانند از امکانات بهره‌مند شوند.

صرفه جویی وجه‌های مختلفی دارد از استفاده به اندازه از انرژی هم، چون گاز برق آب تا کمک از وسایل مکانیکی، مدیریت خرید خانواده، مدیریت مصرف اینترنت و حتی مدیریت مصرف از کیسه‌های پلاستیکی چرا که همین کیسه‌های پلاستیکی عامل مهمی در آلودگی‌های زیست محیطی است.

مدیریت منابع و استفاده بهینه اگر در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود منافع آن به خود جامعه بازگشته و از عوامل ایجاد عدالت محسوب می‌شود.