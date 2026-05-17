پخش زنده
امروز: -
صادرات محصولات دانشبنیان استان در سال گذشته حدود ۳۵ میلیون دلار بوده و هدفگذاری امسال افزایش آن به دستکم ۶۰ میلیون دلار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل روز یکشنبه در نشست ستاد اقتصادی اردبیل از تکمیل زیرساختهای دانشبنیان خبر داد و گفت: امسال برای توسعه برنامهها و کارهای شرکتهای دانش بنیان استان ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت میشود.
مسعود امامی یگانه افزود: تکمیل زیرساختهای حوزه فناوری، حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان، توسعه صادرات محصولات فناورانه و راهاندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی از تاکیدات دولت و برنامههای اصلی استان در سال جاری است.
وی با بیان اینکه تکمیل ساختمان کارخانه نوآوری و پارک علم و فناوری استان از جمله طرحهای مهم در حوزه تأمین زیرساختهاست، افزود: هر کدام از این پروژهها حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای آنها هزینه شده است.
استاندار اردبیل اظهار کرد: تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این طرحها در دستور کار قرار گرفته تا این ۲ پروژه ضروری در حوزه پارک علم و فناوری و زیستبوم دانشبنیان استان اردبیل به بهرهبرداری برسد.
امامی یگانه ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، واگذاری هفت قطعه زمین به شرکتهای دانشبنیان است که تفاهمنامه مربوط به آن سال گذشته در همایش سرمایهگذاری استان منعقد شد.
وی بیان کرد: برای اجرای طرحهای مرتبط با این هفت قطعه زمین، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری خواهد شد و عملیات اجرایی این طرحها تا پایان خرداد آغاز میشود.
استاندار اردبیل راهاندازی مرکز نوآوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را از دیگر برنامههای مهم استان اعلام کرد و افزود: این مرکز با محوریت کارگروههای تخصصی در بخشهای مختلف امسال عملیاتی میشود.
امامی یگانه ادامه داد: شهر هوشمند سرعین به عنوان شهر پایلوت در ارائه خدمات هوشمند، یکی از طرحهای مورد توجه در راهاندازی این مرکز نوآوری است.
وی همچنین به راهاندازی پردیس پارک علم و فناوری در کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: این پردیس سال گذشته راهاندازی شده و اکنون اقدامات عملیاتی برای توسعه بخش کشاورزی با پیوست دانشبنیان و هوشمندسازی کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه توافقهایی برای استفاده از توان دانشآموزان و آموزش آنان در قالب کانون شکوفایی خلاقیت نیز دنبال میشود، بیان کرد: بهزودی تفاهمنامهای بین پارک علم و فناوری و آموزش و پرورش استان برای توسعه آموزشهای خلاقانه و فناورانه منعقد خواهد شد.