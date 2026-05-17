جمعی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد وزارت نفت در ایام جنگ تحمیلی سوم، اقدام‌های انجام شده در این وزارتخانه را جهادی دانسته و تاکید کردند که ایران باید به داشتن چنین کارکنانی در صنعت نفت افتخار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت) در نشستی با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه وزارت نفت در جنگ تحمیلی سوم، به مباحث مربوط به حوزه بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی و حل برخی چالش‌های این حوزه پرداختند.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست با اشاره به اهداف دشمن در جنگ تحمیلی سوم، گفت: دشمنان ایران در سال‌های گذشته از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه و در ادامه با آغاز جنگ تحمیلی و محاصره دریایی ایران، به دنبال آسیب به صنعت نفت ایران بودند، اما مدیران و کارکنان این صنعت با تلاش خیره‌کننده و جهادی توطئه دشمن را خنثی کردند.

مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه در ایام جنگ مردم کمبودی در حوزه سوخت به‌ویژه بنزین احساس نکردند، اظهار کرد: ایران باید به داشتن چنین کارکنانی در صنعت نفت افتخار کند.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه شخص وزیر نفت در دوره جنگ تحمیلی سوم عملکرد بسیاری موفقی از خود نشان داد، گفت: چندین وزیر در این ایام اخیر خوش درخشیدند که یکی از آنها آقای پاک‌نژاد بود. وی به گونه‌ای این وزارتخانه را در دوره جنگ تحمیلی سوم اداره کرد که ما از داشتن چنین وزیری به خود می‌بالیم.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از عملکرد صنعت نفت و شرکت ملی پالاش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: با راهکار‌هایی همچون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، تحویل هرچه بیشتر گاز سی‌ان‌جی به خودرو‌های عمومی و شخصی می‌توان مصرف سوخت در کشور را مدیریت کرد.

فاطمه مقصودی و غلامحسین زارعی، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه وزارت نفت در وضعیت جنگی سوخت مورد نیاز مردم را به‌خوبی تامین کرد، به اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین استفاده از روش‌های غیرقیمتی در بخش سوخت اشاره کردند.