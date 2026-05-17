به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر حجازی‌فر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست کاری با معاونت فنی، ضمن تجلیل از تلاش شبانه‌روزی همکاران در خط مقدم رسانه، بر رفع دغدغه‌های فنی و تجهیز نیروی متخصص در شرایط کنونی تأکید کرد.

در نشست کاری مدیرکل صداوسیما با همکاران معاونت فنی که به مناسبت «روز مهندس» و با تأخیر ناشی از شرایط حساس و جنگی کشور برگزار شد، فضای گفت‌و‌گو و صمیمیت حاکم بود. در این نشست، همکاران بخش فنی دغدغه‌های خود را مطرح کردند و حجازی‌فر با شنیدن نظرات آنان، متعهد شد که برای رفع اشکالات و ارتقای کیفیت فنی، تمام توان خود را به کار گیرد.

در ادامه مراسم تودیع و معارفه مدیریت ارتباطات زمینی مرکز نیز برگزار شد. در این نشست، از زحمات مهندس بهنام انصاری، مدیر اسبق ارتباطات زمینی، که به تازگی بازنشسته شده قدردانی شد و مهندس عارف رسول‌زاده به عنوان مدیر جدید این حوزه معرفی شد.

مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی در سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی کشور، گفت: شما عزیزان در این برهه از تاریخ، شبانه‌روز در خط مقدم رسانه بودید و با مشتاقی و بی‌منت حضور داشتید. این جانفشانی و حضور در میدان، مایه افتخار است و آیندگان نیز همواره از همت شما یاد خواهند کرد.

در پایان این مراسم، مدیرکل ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت مدیر جدید و آرزوی سلامتی برای مدیر سابق، برای همه همکارانی که در این بخش حساس حضور دارند، از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون مسئلت کرد.